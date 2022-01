Incendio sul tetto di una villetta

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

28/01/22 ore 15:30 Cadrezzate (Va), via Preda . Per cause in corso di accertamento la copertura di una villetta è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un fuoristrada, in supporto quelli della sede di Varese con: un autobotte, un’autoscala e un automezzo per la protezione delle vie respiratorie (carro aria). Gli undici vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.