CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 7 del 2 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso l’uscita Corciano in direzione nord del raccordo Perugia-Bettolle per un incidente stradale che ha visto coinvolti 3 veicoli fra cui un mezzo pesante. La squadra del Comando di Perugia ha liberato l’autista di un dei mezzi coinvolti rimasto incastrato nell’abitacolo e posto in sicurezza l’intera area.