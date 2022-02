Trieste, auto finisce in un fossato in via Valerio

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 18 del primo febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Alfonso Valerio, in prossimità del civico 158, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, un’autovettura è uscita fuori dalla carreggiata finendo nel fossato a lato della sede stradale. Sul posto la squadra del Comado di Trieste per la messa in sicurezza del mezzo e del luogo. Non si segnalano persone ferite. Sul posto anche il personale della Polizia municipale per i rilievi di competenza.