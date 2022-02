Firmata convenzione regionale per la lotta agli incendi boschivi per il triennio 2022-2024

Spread the love



corpo nazionale vigili del fuoco

È stata firmata nella giornata odierna la convenzione per la lotta contro gli incendi boschivi per il triennio 2022-2024 per la regione umbra. L’accordo è stato firmato presso la sede della Prefettura di Perugia, alla presenza del prefetto Armando Gradone, dall’Assessore regionale alle Politiche Agricole Roberto Morroni, dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, Ing. Francesco Notaro e dal dirigente della Regione Francesco Grohmman.

Il Direttore Notaro ha colto l’occasione per fare il bilancio delle attività svolte lo scorso anno e per illustrare i progetti futuri che riguardano, oltre alla lotta attiva, il rafforzamento di un’efficace azione preventiva contro l’insorgere degli incendi di bosco.

L’anno 2021 è stato un anno molto impegnativo per i Vigili del fuoco dell’Umbria per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi che, già nel periodo invernale e primaverile caratterizzato da un’estrema siccità, si sono sviluppati numerosi.

Ma è stato nel periodo estivo, complice la continua carenza di precipitazioni, che si è determinato un innalzarsi del rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi che ha raggiunto il suo culmine nel periodo ferragostano quando, in concomitanza di temperature fuori dalla norma, il dispositivo di soccorso AIB è stato impegnato ai massimi livelli. L’attività di coordinamento delle attività operative è stata svolta dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che la Regione Umbria ha affidato alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco.

Complessivamente nel 2021 i Vigili del fuoco umbri sono intervenuti su 95 incendi boschivi che hanno interessato circa 540 ettari di superficie, di cui 250 boscata; occorre ricordare i 1301 incendi di vegetazione non boschiva, eventi che se non spenti con tempismo possono evolversi ed interessare zone silvane. I DOS VVF (Direttori Operazioni di Spegnimento) hanno gestito complessivamente 62 missioni aeree della flotta antincendi, durante le quali sono stati lanciati oltre due milioni di litri di liquido estinguente. Inoltre, sono stati gestiti 39 interventi che hanno previsto l’impiego nelle attività AIB dell’elicottero regionale per 68 ore complessive.

Le squadre a terra dei Vigili del fuoco, infine, hanno operato con 7.831 unita per complessive 17.330 ore di attività.

Al termine delle operazioni di spegnimento si è inoltre provveduto, ai fini statistici, alla stima delle superfici danneggiate dal fuoco, relativamente agli incendi boschivi, con particolare attenzione a quelli che hanno comportato l’impiego della flotta aerea di Stato. Ogni incendio è stato seguito fino alla fase di chiusura, con particolare attenzione alla fase della bonifica, delicata e fondamentale ai fini della riuscita dell’intervento.