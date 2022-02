Torino, il vigile del fuoco che porta avanti la tradizione di famiglia da quattro generazioni

Spread the love



Una famiglia di uomini impegnati ad aiutare gli altri, quella dei Cravero. Da ben quattro generazioni, infatti, questa famiglia è impegnata in servizio con i vigili del fuoco di Torino. L’ultimo è Francesco Cravero, che è entrato nel Corpo nel lontano 1993 ed è appena stato nominato capo distaccamento a Grugliasco.

Il primo della famiglia ad entrare nei vigili del fuoco fu Giovanni Battista, classe 1878 e bisnonno di Francesco Cravero. Toccò poi al nonno, Lorenzo, nato nel 1912, e al padre, Giovanni, nato nel 1940. Quest’ultimo, parla così della passione e dello spirito di sacrificio tramessi al figlio: «Come tutti noi Cravero in fondo, Francesco da piccolo con i cuginetti aveva trasformato una macchina dismessa nella sua camionetta dei pompieri e fingevano di fare interventi». Nel 1993, poi, Francesco Cravero diventa pompiere ausiliario nella caserma guidata dal padre, a due passi da casa: «Quando suonava la sirena io e papà scendevamo le scale con gli abiti ancora in mano e ci vestivamo correndo. Come la sera dell’incendio al Duomo di Torino nell’aprile 1997, quando la squadra di mio papà è arrivata seconda davanti al Duomo per fermare le fiamme».