Envie: fiamme in un fienile, l’intervento nella notte dei Vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro nella notte a causa di un incendio divampato all’interno di un fienile a Envie. Sul posto, intorno all’1.30 in un fabbricato rurale di via Aimeri, sono intervenute diverse squadre da Saluzzo, Barge e Busca. Grazie a un lungo lavoro si smassamento, le fiamme sono state spente e il fienile è stato messo in sicurezza. L’intervento si è concluso poco prima delle sette di questa mattina. pa. pol.