Nell primo pomeriggio una squadra dei Vigili del fuoco di Alanno è intervenuta a Salle, in provincia di Pescara, per il recupero di una persona priva di vita che si trovava sul greto del fiume Orta, in prossimità del al ponte di Salle. Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha effettuato il recupero.