Terni, cade nel fiume Nera: uomo salvato dai vigili del fuoco

Un uomo caduto, nel fiume Nera, è stato salvato dai vigili del fuoco. E’ accaduto questa mattina intorno alle 11 quando alcuni passanti lo hanno visto cadere giù, all’altezza di Ponte Garibaldi. Si tratta di un uomo di mezz’età italiano. Non si sa se sia caduto accidentamente o volontariamente. Sta di fatto che, scattato l’allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi. A individuarlo nella zona della diga di Recentino sono stati i vigili del fuoco. E’ stato grazie al sangue freddo e al coraggio di uno di loro che l’uomo è stato portato a riva. Infatti, vedendo che questo non riusciva ad afferrare la corda che gli era stata lanciata, un vigile del fuoco si è tuffato in acqua e lo ha tratto in salvo.