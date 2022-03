Rottamazione auto: come si fa e quanto costa

Spread the love

La rottamazione auto è una procedura, disciplinata dalla legge, grazie alla quale, nel momento in cui si desidera liberarsi definitivamente di un veicolo lo si può fare affidandosi a professionisti esperti nel settore, abilitati alla demolizione del veicolo e al disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie. Oggi in genere si ha l’esigenza di liberarsi di un veicolo perchè è vecchio e inizia a presentare problematiche gravi di funzionamento o perchè, dopo l’introduzione delle normative previste a tutela dell’ambiente, non presenta gli adeguati standard anti-inquinamento.

Per rottamare la propria autovettura però è bene sapere che non è possibile, ai sensi di legge, agire autonomamente.

Occorre rivolgersi ai “demolitori” ossia centri di raccolta autorizzati o, se si vuole acquistare un nuovo veicolo, a un concessionario. Le autovetture sono infatti considerate come dei rifiuti altamente inquinanti e come tali non sono ammesse soluzioni “fai da te”.



