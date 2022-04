Incidente fra due le vetture, una Fiat Panda ed un Toyota Rav 4. E’ di 2 persone il bilancio dei feriti.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di San Giovanni in Fiore (CS), è intervenuta questa mattina sulla SS 107 al km 90,400 all’interno della galleria Serra per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte, una Fiat Panda ed un Toyota Rav 4. E’ di 2 persone il bilancio dei feriti.

L’autista della Fiat Panda estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco veniva affidato alle cure del personale sanitario del Suem118 per poi essere trasportato presso l’ospedale di Crotone, meno gravi le condizioni dell’altro conducente.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale Anas. La strada è stata chiusa al transito in ambedue le direzioni di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.