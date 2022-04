Kramatorsk, massacro in stazione: 50 morti e 300 feriti. Quella scritta sul missile

Spread the love

Roma, 8 aprile 2022 – Razzi sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk, nel Donetsk, in Ucraina orientale. Ci sarebbero decine di vittime, secondo i media di Kiev. Fonti ucraine parlano già di almeno 50 morti. Tra loro sono già stati identificati cinque bambini, rivela il governatore di Donetsk. I feriti sarebbero centinaia (“Almeno 300”, dice Zelensky), secondo il sindaco di Kramatorsk gli ospedali del posto non riescono a far fronte all’emergenza. “Per ogni vita uccisa, la Russia risponderà davanti alla legge”, afferma Kiev. Ma Mosca nega il proprio coinvolgimento parlando di “provocazione” degli ucraini. Ed è giallo su un razzo che sarebbe stato usato nel raid e che recherebbe la scritta in russo “per i bambini“.

Il missile, la scritta e i buchi della versione russa – di Luca Bolognini