Video – incendio sul tetto di una palazzina di tre piani, loc. Portella del Mare

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento per ’incendio sul tetto di una palazzina di tre piani, in località Portella di Mare, frazione di Misilmeri, in provincia di Palermo.

Sul posto 20 unità dei Vigili del fuoco con il supporto di un’autoscala. In via precauzionale sono state evacuati tutti i residenti durante le operazioni di spegnimento gli inquilini delle abitazioni sottostanti.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto anche i Carabinieri e il 118

All.: