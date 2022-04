Pordenone, incontro sul soccorso alle persone con sindrome di Down

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Comando di Pordenone ha ospitato nella giornata del 22 aprile, un incontro sul tema del soccorso alle persone con sindrome di Down, organizzato in collaborazione con la Fondazione DOWN Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto di vita indipendente “Casa al sole”.

L’iniziativa rappresenta la continuazione di un percorso già attivato sullo stesso argomento, che in questa occasione è risultato propedeutico ad uno che si realizzerà con mini-esercitazioni che coinvolgeranno le residenze in cui sono presenti, in situazioni di vita indipendente, le persone con sindrome di Down. In queste circostanze i Vigili del fuoco incontreranno, uno alla volta, tali nuclei famigliari per insegnare loro le modalità di risposta in caso di terremoto o altri eventi emergenziali, ponendo anche attenzione al tema della comunicazione e della richiesta di soccorso tramite il NUE 112.

L’incontro è stato aperto da Sandro Morassut, presidente della Fondazione, che ha illustrato l’origine genetica della sindrome di Down e le sue conseguenze, seguito dalla Cinzia Paolin che ha dato strumenti operativi per gestire una situazione di emergenza o di soccorso in scenari dove sono presenti tali persone. Julia Bomben ha quindi spiegato le modalità con cui si svilupperà in progetto definendo le fasi in cui interverranno i Vigili del fuoco. Le tre comunicazioni sono state scandite anche dagli interventi di Paolo Cucchini, uno dei protagonisti del progetto “Casa al sole”, che ha raccontato le modalità con cui affronta quotidianamente la sua vita indipendente e le difficoltà che incontra. L’interazione tra Paolo e i Vigili del fuoco presenti ha rappresentato uno stimolo importante su questi temi, che va nella direzione di una sicurezza e soccorso inclusivi. Il coinvolgimento di queste realtà territoriali diventa quindi uno strumento importante nei percorsi di inclusione considerati con attenzione dal Corpo Nazionale, in coerenza con le indicazioni contenute nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con quanto dichiarato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità: “il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione”.