Venezia, due Vigili del fuoco insigniti del premio San Marco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 25 aprile, giorno del Santo Patrono San Marco, sono stati premiati a Palazzo Ducale, i Vigili del fuoco Luca Puppa e Marko Metlika, insieme ad altri rappresentanti delle forze dell’ordine ad altre personalità quali: Red Canzian cantante dei Pooh, l’artista Anish Kapoor, Patrizia Merigliani patron di Miss Italia, lo stilista Alfonso Dolce. Sono solo alcuni delle ottantaquattro personalità a cui è stato riconosciuto il Premio San Marco, andato in scena nella Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, alla presenza del sindaco di Venezia, delle autorità civili e militari e delle rappresentanze delle categorie economiche, sociali, sportive e culturali. I riconoscimenti sono stati consegnati ad enti che, con dedizione, hanno saputo portare prestigio alla Città con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o con iniziative di carattere sociale e assistenziale.

Ai Vigili del fuoco è andato il riconoscimento per l’impegno a favore della collettività in questi due anni di pandemia.

Questa la menzione del premio per i due Vigili del fuoco:

“I Vigili del fuoco Luca Puppa e Marko Metlika, entrambi in servizio presso la sede di Venezia Mestre, si sono contraddistinti per perizia, alta professionalità ed instancabile dedizione al miglioramento del servizio di soccorso tecnico urgente. Infatti, nel corso degli anni hanno approfondito lo studio degli scenari incidentali coinvolgenti vetture ad alimentazione ibrida, elettrica e tradizionale. Tale studio li ha condotti alla stesura di due manuali che sono divenuti testi didattici per gl allievi durante i corsi di ingresso al Corpo Nazionale. Nella realizzazione di questi progetti sono divenuti un punto di riferimento per altri Comandi d’Italia, Enti locali e non. Questa visione di gruppo ha consentito ad entrambi i segnalati di progredire nell’approfondimento di nuove procedure in collaborazione con il SUEM 118 che ha permesso di unire due aspetti cardine del soccorso per il miglioramento del servizio nell’ambito della sicurezza e del soccorso tecnico urgente.”