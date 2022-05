Uscita di strada un auto con 3 persone all’interno. VVF hanno operato per liberare le persone rimaste bloccate

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

Intervento poco prima delle 12 di una squadra dei vigili del fuoco di Portoferraio in località S.Piero in campo a seguito di un uscita di strada di una auto con 3 persone all’interno. Il personale VF ha provveduto ad assicurare il mezzo ad una pianta con attrezzature in dotazione, ed ha quindi operato per liberare le persone rimaste bloccate, che sono state poi affidate al personale del 118 presente sul posto. Di seguito immagini.