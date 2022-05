Tetto di una cartiera in fiamme a Villa Basilica: lungo intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

È in corso da questa mattina un incendio che sta riguardando una cartiera a Villa Basilica. Sul posto, dalle 11.15, sono al lavoro i vigili del fuoco del Comando di Lucca supportati dal comando di Pistoia, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate nella copertura del tetto. Nel pomeriggio, intorno alle 17, l’incendio è risultato essere sotto controllo e le squadre dei vigili del fuoco stanno estinguendo gli ultimi focolai. Non risultano persone coinvolte.