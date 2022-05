Roma, sbanda e fa crollare il parapetto del Lungotevere: pioggia di detriti all’alba

Spread the love

Ha perso il controllo dfella sua BMW X5 e ha sbandato contro il parapetto del lungotevere Arnaldo Da Brescia, a Roma, provocando una pioggia di detriti e parte della ringhiera nella via sottostante. È successo intorno alle 4 all’altezza di via Luisa di Savoia. I sassi hanno urtato una Fiat 500 in transito in quel momento provocandole qualche danno. I vigili del fuoco, sopraggiunti, hanno disposto un transennamento e un restringimento della carreggiata. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i gruppi I Trevi, Prati e il gruppo di supporto di unità del GSSU della polizia locale di Roma Capitale per mettere in sicurezza l’area chiudendola al traffico e provvedere all’esecuzione dei rilievi sulle macchine coinvolte. I caschi bianchi del gruppo I Prati si occuperanno degli accertamenti