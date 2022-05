Ucraina, export del grano bloccato. In Lituania primo treno per aggirare il blocco russo

Spread the love

Le conseguenze della guerra in Ucraina potranno presto abbattersi su buona parte del pianeta con aumento dei prezzi, carenze alimentari o addirittura carestia. È l’allarme lanciato dalle Nazioni Unite in seguito al blocco a cui sono attualmente sottoposti almeno 27 milioni di tonnellate di grano ucraino nei porti del Paese. Uno stop, questo, che li espone a saccheggi da parte dell’esercito russo. Intanto Kiev cerca via alternative, come dimostra il caso del primo treno con carico di grano arrivato in Lituania aggirando il blocco russo