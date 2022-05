Roma, giovane americano trovato morto nel Tevere

Spread the love

https://www.adnkronos.com/roma-cadavere-di-un-giovane-trovato-nel-tevere_6TbkGCfw0k7j8Smv692bvV?refresh_ce

Il cadavere di un giovane americano di 21 anni è stato trovato nel Tevere a Roma, all’altezza di Ponte Sisto. A recuperare il corpo questa mattina sono stati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia fluviale. Il giovane, Elija Oliphamt, originario di Dallas, era sparito due giorni fa mentre era in vacanza nella Capitale con la famiglia e i genitori avevano presentato denuncia di scomparsa. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Trastevere e il pm di turno Francesco Minisci nelle prossime ore affiderà l’incarico per l’autopsia per chiarire le cause della morte.