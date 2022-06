Report situazione interventi alle ore 18,00 del 29/06/2022

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

N.74 interventi svolti in totale nel territorio provinciale di Catania dai Vigili del Fuoco :

N.41 interventi per incendio sterpaglie chiusi

N.7 interventi incendio per sterpaglie in corso di cui:

N.1 zona Acireale

N.1 Catania

N.2 località Belpasso e S.M. di Licodia

N.1 a Bronte

N.1 Palagonia

N.1 rilevante in località Grammichele, nello specifico:

Attività in corso nel comune di Grammichele per un vasto incendio di vegetazione e bosco in contrada Canale che ha richiesto l’evacuazione precauzionale di abitazioni isolate in prossimità del fronte di fuoco.

Una bottiglia di GPL tra la vegetazione è esplosa. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi in sosta. Impegnate squadre VF a terra del distaccamento Volontari di Vizzini, in supporto la squadra boschiva di Catania, Protezione Civile. Le fiamme hanno interessato anche le linee elettriche ( contattata Enel ) Dul posto 2 elicotteri forestale è un Canadair. Incendio attualmente in corso