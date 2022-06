Video – Recuperati due ricercatori di funghi

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco di Avellino stamattina nel comune di Pietrastornina, in località Acqua della Vena, per soccorrere due uomini, di cui uno precipitato in un dirupo alto circa 150 metri, durante un’escursione a caccia di funghi.

Recuperato dagli elisoccorritori del reparto volo di Pontecagnano (SA) l’uomo che aveva dato l’allarme, mentre il secondo uomo è stato individuato in fondo al precipizio, purtroppo privo di vita.

