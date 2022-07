Video – Putin sfida l’Occidente: “In Ucraina non abbiamo nemmeno iniziato”

Spread the love

Mosca, 7 luglio 2022 – Vladimir Putin chiarisce ancora una volta che è deciso ad andare fino in fondo e che, dopo quattro mesi e mezzo dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, e nel pieno dell’offensiva sul Donbass, la guerra in realtà è appena cominciata, perché “non abbiamo ancora iniziato a fare le cose sul serio”. È questa la nuova sfida all’Occidente, che fornisce armi e sostegno economico a Kiev: “Se vogliono sconfiggerci sul campo, ci provino”. Dopo la conquista del Lugansk e l’inizio dell’assalto al Donetsk, Putin si è rivolto ai leader della Duma per inviare un messaggio di forza e fiducia sugli sviluppi della sua ‘operazione speciale’, al termine di un’ennesima giornata di bombe su tutto il Paese.

I missili russi hanno colpito l’Isola dei Serpenti, simbolo della resistenza ucraina, non appena Kiev ne ha rivendicato la riconquista. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, un attacco di “precisione” ha provocato la morte di alcuni soldati che stavano piantando la bandiera gialla e blu. I difensori hanno confermato che il molo è stato “danneggiato in modo significativo”. I raid si sono abbattuti su tutta la zona. Una nave cisterna con bandiera moldava, che era già alla deriva con 500 tonnellate di gasolio, è stata colpita nuovamente e adesso è una “bomba a orologeria ambientale”, ha denunciato il comando operativo meridionale. Nella regione di Odessa sono finiti in fiamme due hangar contenenti “circa 35 tonnellate di grano”, hanno riferito le autorità.

