Incendi in Spagna – La propagazione del fuoco è facilitata da condizioni meteorologiche ormai paragonabili all’estate nella regione.

Spread the love

In Spagna sono scoppiati grandi incendi boschivi, che non sono stati tenuti sotto controllo per tre giorni. Circa 1.500 persone provenienti da diverse città delle comunità autonome spagnole di Aragona e Valencia sono state costrette a lasciare le loro case. Circa 900 vigili del fuoco sono impegnati nella lotta contro l’incendio.

Secondo i servizi di emergenza locali, le fiamme hanno già coperto circa 4.500 ettari (11.120 acri) e continuano a diffondersi. Secondo il capo della comunità autonoma, Joaquin Puig, l’incendio si trova a circa 90 chilometri dal centro amministrativo di Valencia. Nonostante l’intervento di 20 unità dell’aviazione per spegnere l’incendio, l’incendio non è stato ancora localizzato. La propagazione del fuoco è facilitata da condizioni meteorologiche ormai paragonabili all’estate nella regione.

When The Earth Is Angry

VIDEO