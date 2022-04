Video – Gli incendi in Nebraska lasciano un morto e tre vigili del fuoco feriti

Spread the love

https://www.nytimes.com/2022/04/23/us/nebraska-wildfire-death.html

Una persona è morta e tre vigili del fuoco sono rimasti feriti a causa degli incendi iniziati venerdì, alimentati da forti venti ed erba secca, bruciati in tutto il Nebraska occidentale e centrale. Da venerdì sono stati segnalati incendi in almeno 12 contee dello stato.

L’agenzia non ha immediatamente rilasciato dettagli sulla persona morta. Un portavoce ha affermato che non si ritiene che i Vigili del Fuoco siano in pericolo di vita.

Un forte sistema temporalesco che si stava sviluppando sui Dakota da venerdì ha portato “venti molto forti” nel Nebraska, e lo stesso sistema ha prtato aria secca dalle alte pianure del Colorado e del New Mexico, Corey Mead.

