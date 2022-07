Operaio schiacciato da una pressa – ricoverato in ospedale

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo in supporto ai volontari di Romano di lLmbardia intervengono per un incidente sul lavoro a Ghisalba sulla SS Soncinese intorno alle 18:47. Un operaio di una azienda è stato schiacciato sul busto da una pressa, non è grave. Una volta liberato è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso. Sul posto anche i Carabinieri di Calcio e l’ambulanza della Croce Rossa.