Incendio a Roma: fiamme minacciano le case. Distrutte due auto ed uno scooter – Incendio sulla linea ferroviaria

Vasto incendio a Roma in zona Tor Fiscale, con le fiamme che hanno lambito alcune abitazioni. Provvidenziale l’intervento dei pompieri. Il rogo è divampato da alcune sterpaglie a partire dalle 13:00 di oggi, venerdì 5 agosto, in via Colle Terrigno, all’altezza di via di Torre del Fiscale ed ha interessato un’ampia area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre ed una autobotte.

L’incendio ha preso forza rapidamente ed ha raggiunto un’area dove si trovavano alcuni veicoli fermi. Le fiamme hanno quindi interessato due auto ed uno scooter con i tre veicoli andati distrutti. Sul posto per accertare l’accaduto la polizia locale di Roma Capitale in ausilio ai pompieri. Al momento non risultano feriti né intossicati.

Incendio sulla linea ferroviaria

Roma ma non solo, nella mattinata di venerdì, a partire dalle 10:00, a causa di un incendio in prossimità dei binari fra Castel Madama e Tivoli è stato necessario interrompere il traffico ferroviario sulla linea Roma-Tivoli. Spente le fiamme poco dopo le 12:30 la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.

