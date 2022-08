Vide – Sei anni fa il sisma che colpì il Centro Italia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 24 agosto di 6 anni fa, una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6 colpì la città di Amatrice, in provincia di Rieti e altre comunità vicine nelle Marche, in Umbria e in Abruzzo, provocando 299 morti e 388 feriti.

“La risposta del Corpo Nazionale fu immediata – ricorda Laura Lega, oggi Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco – Furono subito messi in campo più di 1000 vigili del fuoco, 40 sezioni operative, 6 elicotteri per prestare soccorso alla popolazione. Un impegno mantenuto nel tempo, con 215.145 interventi di soccorso tecnico urgente svolti dal 24 agosto in poi. Oggi il nostro pensiero va a quella gente”.

“il pensiero dei Vigili del fuoco torna a quella notte di sei anni fa, ai giorni drammatici che seguirono. 297 furono le persone che le nostre squadre riuscirono a salvare, le due bimbe, una a Amatrice e l’altra a Arquata del Tronto, su tutti. Un risultato eccezionale, viste le condizioni, ottenuto grazie alla grande preparazione tecnica e anche al coraggio del nostro personale” dice Guido Parisi Capo del Corpo nazionale.

Tra le 215.145 operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, 72.075 furono per il recupero di beni dalle abitazioni e di merci dalle attività commerciali distrutte, 91.050 per sopralluoghi sulle strutture e messa in siurezza degli edifici e 3.846 per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

