Bomba d’acqua nel Sannio | Vigili del Fuoco richiamano personale libero

Benevento – Una bomba d’acqua che ha sorpreso e creato disagi sul Sannio. Danne a cose e per fortuna nulla alle persone. Una situazione che ha costretto agli straordinari i Vigili del Fuoco, impegnati su tutto il territorio.

“A seguito delle eccezionali avverse condizioni meteorologiche che nelle prime ore della giornata hanno colpito il territorio della provincia di Benevento, il personale operativo dei Vigili del Fuoco ha effettuato numerosi interventi di soccorso che hanno interessato soprattutto i territori del Comune di Morcone e della Valle Telesina. Per fronteggiare le numerose richieste pervenute alla linea dedicata “115” , su autorizzazione della Direzione Regionale, è stato potenziato il dispositivo di soccorso, mediante richiamo in servizio di personale libero. Non si segnalano danni a persone”. (anteprima24.it)