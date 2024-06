Bussolengo incendio tetto si propaga all’appartamento sottostante, Vigili del fuoco a lavoro.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

17 operatori, 7 mezzi, 2 Distaccamenti in supporto alle squadre della sede Centrale e due Funzionari, questi i numeri dell’incendio che, intorno a mezzogiorno di oggi, ha coinvolto il tetto in legno di un complesso abitativo di tre piani sito in Via Borghetto nel Comune di Bussolengo, non risultano persone coinvolte. Le fiamme, sviluppatesi presumibilmente a seguito dei lavori di messa in opera della guaina catramata, si sono rapidamente espanse fino a coinvolgere la mansarda sottostante.

I Vigili del fuoco,giunti da Verona, Caldiero e Bardolino, hanno lavorato per spegnere le fiamme evitando che le stesse si propagassero oltre. L’intervento si è concluso intorno alle ore 18.30 con la bonifica degli ultimi focolai e la messa in sicurezza dello stabile. A causa dei danni provocati dall’incendio l’appartamento è stato dichiarato inagibile.