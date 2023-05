Cade in bicicletta e finisce nel torrente San Bernardino: salvato dai vigili del fuoco di Verbania

Spread the love

E’stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Verbania per soccorrere una persona caduta nel torrente San Bernardino sottostante la strada statale 34, vicino al circolo velico in località Sasso a Intra. E’ successo attorno a mezzanotte. Per cause da stabilire l’uomo, che procedeva in direzione Ghiffa in sella alla sua bicicletta, è caduto per una decina di metri sul greto del torrente. Nonostante fosse ferito è riuscito a chiamare i soccorsi ed è stato recuperato dai vigili del fuoco per poi essere affidato al personale sanitario del 118.

LA STAMPA