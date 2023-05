I Vigili del fuoco domano un incendio a Calenzano e bloccano una fuga di gas all’Impruneta

Spread the love

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest, sono intervenuti stanotte nel comune di Calenzano in Via Francesco Cilea, per un incendio di due autovetture situate nel piazzale condominiale.

L’intervento tempestivo della squadra, ha permesso di confinare l’incendio prima che si propagasse ad una terza vettura.

Sul posto a scopo precauzionale richiesto il personale medico ma non si segnalano persone coinvolte.

Questa mattina invece, alle 5.25 i Vigili del fuoco della sede centrale, sono intervenuti nel comune di Impruneta in Via di Lanciola, per un incendio di un quadro elettrico situato in un armadio esterno dalle abitazioni.

