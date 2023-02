“Strage” di autovetture nel Salento: in una sola notte nove andate a fuoco

Spread the love

LECCE – Otto autovetture in fiamme a Monteroni di Lecce, un’altra a Seclì. Sul fronte del fenomeno degli incendi nel Salento, è stata una delle notti peggiori che si ricordino. Gli episodi si sono verificati poco dopo le 2 di notte e hanno tenuto impegnati a lungo i vigili del fuoco. In entrambi i casi vi sono indagini dei carabinieri.

Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, insieme a un supporto con autobotte, è intervenuta a Monteroni di Lecce, fra via Tagliamento e via Cima Undici, per un incendio di quattro autovetture completamente distrutte. Si tratta di un’Opel Meriva, una Lancia Musa, un’Audi A4 e un’Opel Agila. Altre quattro sono state danneggiate a seguito di irraggiamento termico: una Renault Captur, una Dacia, una Citroen Picasso e Fiat Punto.

Inevitabilmente, vi sono stati anche ulteriori danni collaterali. Sono interessati, infatti, anche alcuni prospetti di abitazione, un contatore de metano e alcuni infissi. Il fumo della combustione, sprigionato dalle fiamme, ha costretto alcune famiglie a ripararsi nei giardini retrostanti.

