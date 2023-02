Video – Camion precipita dal viadotto  – Il grosso mezzo ha fatto un volo di 15 metri ad una curva fra Ceva e Millesimo

Spread the love

Terribile incidente lungo l’autostrada Torino-Savona, un camion precipita giù dal viadotto sulla A6, grave il conducente. Il grosso mezzo ha fatto un volo incontrollato di 15 metri ad una curva fra Ceva e Millesimo. Da quanto si apprende il tir stava viaggiando in direzione Savona sull’autostrada A6 e ad un certo punto, dopo aver “scarrocciato” a destra ad una curva a gradiente ampio, è precipitato dal viadotto autostradale. Il grosso mezzo è finito nel territorio comunale di Roccavignale, a poche centinaia di metri dal lago Dolmen.

Il camion ha abbattuto il guard rail sul lato destro della carreggiata ed è andato giù per circa 15 metri. I media che si sono occupati della notizia spiegano che non sarebbero stati coinvolti altri veicoli in transito. I soccorsi sono arrivati a razzo e sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, i militi della pubblica assistenza ed una automedica del 118.

notiziee.it

VIDEO