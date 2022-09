L’addio alla Regina, Elisabetta sepolta a Windsor con Filippo. Le lacrime dei sudditi e dei Reali

Spread the love

ANSA – Momento toccante e simbolicamente significativo prima della sepoltura di Elisabetta II. Le insegne reali – la corona, lo scettro e il globo d’oro – sono state tolte dalla sua bara e consegnante nella cappella di St George al celebrante che le ha deposte sull’altare: quasi a testimoniare che Elisabetta scende nella tomba senza orpelli, non più regina di fronte a quel Dio in cui ha creduto. Una fede che il reverendo David Conner ha ricordato ancora una volta durante il rito come “semplice e solida”, additandola a fondamento dell’esempio di “coraggio e di speranza”, oltre che di servizio “al Paese, al Commonwealth e al mondo più vasto della nostra sorella Elisabetta”.

La cerimonia si è poi avviata a conclusione quando re Carlo, primogenito e successore al trono, si è avvicinato da solo – con tutti gli astanti in piedi – a deporre sulla bara il vessillo che tradizionalmente serve a identificare il comandante in capo in battaglia; mentre a seguire il Lord Ciambellano della casa reale ha spezzato la bacchetta di comando, a suggellare la fine del potere terreno di un sovrano defunto.