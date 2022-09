Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella serata del 21 settembre i Vigili del Fuoco sono intervenute in via Fratti, per un incendio divampato in un garage. Due squadre VVF hanno spento le fiamme che hanno coinvolto alcune autovetture evitando che le fiamme si propagassero al palazzo ed hanno messo in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte