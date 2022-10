Si barrica in casa con lanciafiamme e acidi contro lo sfratto

Spread the love

Per evitare lo sfratto si è barricato in casa creando un “fortino“ anti intrusione, corredato da un mix di acidi e solventi in caso risultassero necessari per difendere l’abitazione. E’ stata una scena che ha creato scompiglio e preoccupazione quella che i cittadini di Trasanni di Urbino, o chi da lì transitava, si sono visti svolgere davanti i propri occhi ieri mattina.

A metterla in atto un 46enne del posto che non voleva cedere allo sfratto durante l’intervento degli agenti della Polizia di Stato accompagnati da un Ufficiale Giudiziario incaricato ad eseguire l’atto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Urbino.

L’uomo si è fatto trovare dentro al suo appartamento, reso inaccessibile da assi di legno e bancali inchiodati alla porta, per proteggere ingresso e finestre. Oltre a questa blindatura casalinga (ma robusta) l’uomo si era munito di una grossa fiamma ossidrica accesa, simile a quelle utilizzate per stendere il bitume.

VIDEO