Scoppia la lite al semaforo, biker speronato dall’auto muore sul colpo: arrestato 55enne in fuga

È stato arrestato e per omicidio volontario: una tragedia scaturita da una lite al semaforo. Per l’incidente mortale di Montello, in provincia di Bergamo, in cui è morto Walter Angelo Monguzzi, 55 anni, è stato arrestato un uomo di 49 anni, incensurato. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di Bergamo anche sulla base di testimonianze e di immagini riprese dalle telecamere l’accusato avrebbe speronato la moto Bmw sulla quale viaggiava la vittima.

