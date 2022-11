Pensioni, nella riforma spunta Quota 41. Calderone svela il piano del governo

Spread the love

Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, al termine dell’incontro con le parti sociali non si sottrae alle domande dei giornalisti e delinea i possibili nuovi interventi per le pensioni. È ancora presto per ipotizzare in Legge di Bilancio una proroga di quota 102 con cui bypassare la legge Fornero ma il governo starebbe dedicando attenzione alla possibilità di introdurre “Quota 41” insieme alla proroga di Opzione Donna e altri interventi, spiega l’ex presidente del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro.

