Tragedia sulla statale, due incidenti, muore una coppia di 49 anni, ferito un uomo

Spread the love

BRINDISI- Due incidenti sulla statale, muore una coppia, un uomo ferito. Tragedia questa mattina sulla strada statale 379 in direzione Bari all’altezza di Torre Guaceto intorno alle 11.00. Dapprima si è verificato un violento incidente tra una Jeep Compas, una Peugeot 3008. Nell’impatto una coppia è rimasta incastrata tra le lamiere della Peugeot .

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma purtroppo sia per il marito che per la moglie non c’è stato nulla da fare. I due erano di Cavallino, Antonio Vantaggiato e Serena Loprieno entrambi di 49 anni. Ferito invece il conducente dell’altra vettura coinvolta. Mentre si svolgevano le operazioni di soccorso, sulla strada statale si formava una lunga coda. Forse proprio a causa della congestione veicolare due tir si sono tamponati. Sul luogo degli incidenti polizia stradale, Anas, autoambulanze del 118.

https://www.brindisioggi.it/tragedia