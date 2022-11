Pietro Nurra, è un vigile del fuoco sardo il campione italiano di corsa campestre

Spread the love

Un Vigile del fuoco sardo è campione italiano di corsa campestre, categoria 45-49 anni.

Pietro Nurra ha vinto la gara che si è svolta a Prato Sesia (Novara): il Cross Nazionale del Panaton, memorial Renato Durola, una corsa di 6 chilometri valida come Campionato italiano Vigili del fuoco, giunto alla sua 14esima edizione.

Nurra, sommozzatore capo squadra in servizio presso il nucleo soccorso subacqueo e acquatico di Porto Torres, ha partecipato per il comando di Sassari. L’uomo, già vice campione europeo dei Vigili del fuoco sui 10 chilometri, è allenato dal tecnico Franco Carta e tesserato per l’A.S.D. Ichnos.

Dopo la sua vittoria su un terreno molto impegnativo gli sono arrivati i complimenti da parte del Comandante di Sassari e di tutti i colleghi.

