Scrittrici e scrittori esordienti: ecco le nuove voci italiane da scoprire nel 2023

Anche il 2023 dell’editoria libraria vedrà debuttare numerose autrici e autori, a conferma dell’attenzione delle case editrici grandi e piccole (e del pubblico, come pure dei premi – vedi la vittoria al premio Campiello 2022 del debuttante Bernardo Zannoni) per le nuove voci della narrativa.

Torna dunque lo speciale de ilLibraio.it dedicato alle scrittrici e gli scrittori esordienti.

Tra i tanti debutti che abbiamo selezionato, e che proponiamo non in ordine di importanza, trovano spazio romanzi di genere, narrazioni autobiografiche, storie familiari e opere letterarie generazionali, di formazione e, in alcuni casi, sperimentali.

