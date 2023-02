La furia del Foehn sul Bellunese: alberi sradicati, chiusi due passi

Spread the love

BELLUNO – Due passi dolomitici chiusi per tutta la giornata, impianti a singhiozzo e in alcuni casi completamente serrati e raffiche di vento stimate a 150 chilometri orari (i dati precisi dell’Arpav si avranno solo oggi, a 24 ore dall’evento). È la giornata che si è vissuta ieri nel Bellunese, dove la violenza del Foehn, il vento caldo e secco, ha fatto tornare in mente le giornate della tempesta Vaia (in quel caso però le raffiche erano di 200 chilometri orari).

Il maltempo ha interessato anche la Marmolada e il suo ghiacciaio: come si legge sul sito marmoladameteo.it alle 6,14 di ieri si sono registrati 156 chilometri orari. I disagi ci sono stati anche per la viabilità: chiusi ieri i passi Duran e Valparola.

Quasi una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco del comando bellunese che hanno lavorato fin dalle prime luci del giorno per far fronte a piante in strada, lamiere pericolanti e anche edifici scoperchiati. Particolarmente colpite le zone dell’Agordino e di Cortina. Il vento ha colpito duro anche nella vicina regione Friuli Venezia Giulia, nella zona della Carnia con diversi disagi e un’auto centrata da una pianta, con una famiglia miracolata.

