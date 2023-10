Tragedia a Palermo, fuga di gas in una masseria, bambino di 4 anni muore

Spread the love

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella prima mattina di ieri, lunedì 16 ottobre, in una masseria. Purtroppo a causa di una fuga di gas, un bambino di 4 anni è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.

Gli inquirenti intervenuti in queste ore sono a lavoro per capire cosa è successo e soprattutto come sia potuto accadere un dramma del genere. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco