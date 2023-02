Maxi-tamponamento in autostrada, 16 morti e decine di feriti in un incidente in Cina

Spread the love

PECHINO – Un tamponamento a catena in autostrada, che ha coinvolto quasi 50 veicoli, ha ucciso sabato sera in Cina 16 persone e causato decine di feriti vicino a Changsha, capoluogo della provincia di Hunan, spingendo alla mobilitazione di quasi 200 soccorritori. Le immagini trasmesse dai media statali hanno mostrato camion in fiamme e auto distrutte per le collisioni multiple avvenute nell’arco di appena 10 minuti, «con alcuni veicoli che hanno preso fuoco», ha riferito in un comunicato la polizia stradale locale.

Sono 16 le persone uccise nel tamponamento, di cui sette in una singola collisione, mentre altre 66 sono rimaste ferite. «I feriti sono stati inviati in ospedale per le relative cure, tra cui otto in condizioni relativamente gravi, ma attualmente stabili»,

