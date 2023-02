Terremoto Turchia-Siria, oltre 20mila i morti | Un bambino messo in salvo dopo 80 ore sotto le macerie 

Spread the love

Sale il numero delle vittime del terremoto che ha colpito Siria e Turchia: al momento, l’ultimo aggiornamento parla di oltre 20mila morti.

In Turchia si registrano più di 60mila feriti. Sul lato siriano del confine, invece, si segnalano più di 5mila feriti. Il primo convoglio di aiuti per il sisma sta raggiungendo le aree controllate dai ribelli in Siria. Lo ha dichiarato un funzionario del valico di frontiera di Bab al-Hawa. Intanto, le operazioni di soccorso continuano senza sosta. Dopo 70 ore sotto le macerie di un edificio crollato, una donna e il figlio sono stati tratti in salvo nel distretto di Akevler di Hatay, in Turchia. Sopravvissuto anche un altro bambino, che è stato recuperato dopo 80 ore nel luogo dell’epicentro.

