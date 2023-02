Alluvione in Mozambico: vittime, ponti crollati e strade allagate

Spread the love

Una violenta alluvione ha colpito il Mozambico, paese dell’Africa Orientale affacciato sull’Oceano Indiano. Le incessanti piogge hanno causato l’esondazione in più punti del fiume Umbeluze, nello stesso distretto della capitale Maputo. La furia dell’acqua ha causato la morte di almeno 4 persone, il collasso di almeno due ponti e l’allagamento di circa 4mila case. E le previsioni meteo parlano di ulteriori piogge in arrivo, che potrebbero peggiorare le condizioni già gravi dell’area.

L’Istituto nazionale per la gestione delle emergenze ha fatto sapere che le 4 vittime finora accertate hanno tutte perso la vita nell’area di Maputo, mentre 422 persone sono state evacuate dalle loro case per metterle al riparo dalla furia dell’acqua. “Ci sono ancora molte persone da assistere, stiamo usando piccole barche”, ha fatto sapere la responsabile dell’Istituto Luisa Meque: “Se avessimo avuto elicotteri sarebbe stato più semplice rispondere all’emergenza, ma non ne abbiamo”. Si stima che siano circa 30mila le persone colpite dall’alluvione.

video