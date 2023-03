Processo all’ex comandante dei vigili del fuoco di Cosenza, Cassazione annulla la sentenza

Spread the love

COSENZA – La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, emessa lo scorso anno dalla Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti di Massimo Cundari, ex comandante dei Vigili del fuoco di Cosenza. Accolto il ricorso dell’avvocato difensore Nicola Carratelli, è stato disposto un nuovo processo di secondo grado per i sette capi d’imputazione relativi alla presunta concussione contestata a Cundari. Passa in giudicato, invece, la sentenza riguardo alla fattispecie del falso

Il processo nei confronti di Cundari, accusato di concussione, falso in atto pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità è scaturito dalla denuncia di un imprenditore in merito alle pratiche per aprire un impianto per il trattamento di gas in provincia di Cosenza. Cundari secondo l’accusa, avrebbe chiesto una tangente di 15mila euro per spingere le pratiche