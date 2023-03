Palermo, incendio in un’abitazione: salvate 5 persone bloccate in casa

Spread the love

Un incendio è divampato in un’abitazione in via Tenente Sole, nei pressi della Fiera del Mediterraneo, a Palermo. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute. Hanno messo in salvo cinque persone rimaste bloccate in casa. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme alle altre stanze dell’appartamento. Sono intervenute ambulanze del 118 che hanno soccorso i residenti leggermente intossicati.

palermo.gds.it