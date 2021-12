Vettura ribaltata su un fianco nel canaletto con al suo interno due persone.

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Alle 4 circa della notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di questo Comando, è intervenuto nel Comune di Pontinia a seguito segnalazioni giunte al NUE112 di un incidente stradale.

Sul posto, Migliara 47 rotatoria con via Trieste, la squadra territoriale VVF di Latina, constatava la presenza di una vettura ribaltata su un fianco, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, nei pressi del civico 501 Comune di Pontinia. e con al suo interno due persone.

Subito si provvedeva ad estrarre uno dei due uomini feriti, rimasto nella vettura, in stretta collaborazione con il personale del 118.

Necessario per noi l’utilizzo della centralina oleodinamica cesoie/divaricatore per accedere all’interno della vettura e dar modo al personale sanitario di stabilizzare il ferito.

Nel contempo si metteva in sicurezza il mezzo incidentato.