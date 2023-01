Caro aliscafi per le Eolie, protestano docenti e vigili del fuoco pendolari

Spread the love

Per il caro aliscafi anche nelle isole Eolie è protesta tra i docenti che dalla terraferma sono in servizio nelle scuole delle sette isole e tra i vigili del fuoco che da Messina si spostano per lavoro al distaccamento di Lipari.

“Nessuna retorica – spiega la preside dell’Istituto la sede piu’ grande con oltre 500 studenti e anche della meda Santa Lucia, rivolgendosi al sindaco – considerazione sull’importanza della scuola, quale ufficiale agenzia di cultura in un arcipelago splendido custode di vestigia e bellezza, piuttosto la richiesta di intervenire tempestivamente nelle sedi deputate con l’autorità del suo ruolo e la sensibilità della sua persona, al fine di calmierare i prezzi degli abbonamenti per i docenti pendolari, notevolmente aumentati dalla Liberty lines per il 2023. Negli anni ho registrato il crescente disagio del personale scolastico in servizio alle Eolie, le numerose rinunce ad assumere incarichi o accettare supplenze, soprattutto a causa delle vessatorie condizioni economiche imposte dall’ ormai unica Compagnia di navigazione. Il territorio ha diritto ad essere tutelato nei servizi essenziali, quali la scuola e la sanità, il cui corretto funzionamento passa dalla presenza di risorse umane esterne. Non abbocchiamo alla facile demagogia di chi chiede la permanenza nelle isole ai Docenti pendolari, non obbligati per contratto a risiedere nel posto di lavoro spesso articolato su più sedi e in Comuni diversi”.

